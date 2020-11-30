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Galatasaray'da hedef Nabil Fekir

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 20:55 | Son Güncelleme

Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'ın Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'da hedef Nabil Fekir

Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'ın Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncunun daha önce ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.

KİRALIK PLANI

İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, büyük beklentilerle gittiği Real Betis'te göze giremeyen Fekir'in kiralanması için temaslara başladı.

Real Betis'in ise, 2019'da 20 milyon euro ödediği oyuncu için yatırımının karşılığını almak istediği ve bu aşamada kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı vurgulandı.

27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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