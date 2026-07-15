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Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası

Mauro Icardi'nin geleceği Galatasaray camiasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada "#IcardiDefteriKapansın" etiketi gündem olurken, hem taraftarların hem de takım içinden bazı isimlerin Arjantinli golcüye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası
Burak Kavuncu

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği yeni bir boyut kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "#IcardiDefteriKapansın" etiketiyle yönetime çağrıda bulunurken, Arjantinli yıldızın takım içindeki geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar da gündeme geldi.

TAKIM İÇİNDE DE RAHATSIZLIK İDDİASI

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası 1

Gazeteci Mehmet Özcan, Mauro Icardi'nin yalnızca taraftar nezdinde değil, soyunma odasında da destek kaybetmeye başladığını öne sürdü. Özcan, bazı futbolcuların Trabzonspor maçının ardından "Icardi'yle oynadığımızda ihale bize kalıyor" şeklinde serzenişte bulunduğunu belirtirken, söz konusu oyuncuların isimlerini açıklamadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası 2

Arjantinli golcünün son sosyal medya paylaşımının altı da tepkilerle doldu. Çok sayıda Galatasaray taraftarı, Icardi'nin yeniden takıma dönmesini istemediğini ifade ederken, "#IcardiDefteriKapansın" etiketi kısa sürede gündem oldu.

ŞAHAN GÖKBAKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası 3

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yönetime sert sözlerle yüklendi. Gökbakar, "Bu kadar gerçeklerden ve taraftardan kopuk olunur mu! Milyonlarca taraftar olarak Icardi istemiyoruz. Çok seviyorsanız cebinizden parasını verin, otel ya da simit reklamında oynatın." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası 4

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Icardi'nin menajeri Elio Pino ise farklı bir mesaj verdi. Pino, oyuncusunun Galatasaray dışında herhangi bir kulüple görüşmediğini belirterek, transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanmasını beklediklerini söyledi. Bu açıklama, Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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transfer Mauro Icardi galatasaray tepki
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