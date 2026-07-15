Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Taraftar ve oyunculardan sert tepki iddiası

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği yeni bir boyut kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "#IcardiDefteriKapansın" etiketiyle yönetime çağrıda bulunurken, Arjantinli yıldızın takım içindeki geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar da gündeme geldi.

TAKIM İÇİNDE DE RAHATSIZLIK İDDİASI

Gazeteci Mehmet Özcan, Mauro Icardi'nin yalnızca taraftar nezdinde değil, soyunma odasında da destek kaybetmeye başladığını öne sürdü. Özcan, bazı futbolcuların Trabzonspor maçının ardından "Icardi'yle oynadığımızda ihale bize kalıyor" şeklinde serzenişte bulunduğunu belirtirken, söz konusu oyuncuların isimlerini açıklamadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Arjantinli golcünün son sosyal medya paylaşımının altı da tepkilerle doldu. Çok sayıda Galatasaray taraftarı, Icardi'nin yeniden takıma dönmesini istemediğini ifade ederken, "#IcardiDefteriKapansın" etiketi kısa sürede gündem oldu.

ŞAHAN GÖKBAKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yönetime sert sözlerle yüklendi. Gökbakar, "Bu kadar gerçeklerden ve taraftardan kopuk olunur mu! Milyonlarca taraftar olarak Icardi istemiyoruz. Çok seviyorsanız cebinizden parasını verin, otel ya da simit reklamında oynatın." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Icardi'nin menajeri Elio Pino ise farklı bir mesaj verdi. Pino, oyuncusunun Galatasaray dışında herhangi bir kulüple görüşmediğini belirterek, transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanmasını beklediklerini söyledi. Bu açıklama, Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.