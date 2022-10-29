Galatasaray'da Icardi'ye yine tepki var! Ağzıyla kuş tutsa yine olmuyor...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan takıma Okan Buruk tarafından iki gün izin verildi.

ICARDI ERTESİ GÜN İTALYA'YA GİTTİ

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen yıldız oyuncu, Fatih Karagümrük maçının ardından soluğu İtalya'da aldı. Verilen izni fırsat bilen golcü oyuncunun bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. "İki günlük izinde bile ülkeden ayrıldı" şeklinde yorum yapan taraftarlar Icardi'nin Instagram hesabına akın etti.



