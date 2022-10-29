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Galatasaray'da Icardi'ye yine tepki var! Ağzıyla kuş tutsa yine olmuyor...

29.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Karagümrük maçının ardından İtalya'ya gitti. Okan Buruk'un verdiği iki günlük izni fırsat bilen yıldız oyuncu memleketine gitmeyi tercih etti. Fakat bu olay Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Ülkeye alışamadığı ve burada kalmak istemediği şeklinde yorumlanan bu olaydan sonra yıldız oyuncunun Instagram hesabına birçok yorum yapıldı.

Galatasaray'da Icardi'ye yine tepki var! Ağzıyla kuş tutsa yine olmuyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan takıma Okan Buruk tarafından iki gün izin verildi.

ICARDI ERTESİ GÜN İTALYA'YA GİTTİ

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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen yıldız oyuncu, Fatih Karagümrük maçının ardından soluğu İtalya'da aldı. Verilen izni fırsat bilen golcü oyuncunun bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. "İki günlük izinde bile ülkeden ayrıldı" şeklinde yorum yapan taraftarlar Icardi'nin Instagram hesabına akın etti.


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