Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda yolcu...

Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan medyasının duyurusuna göre; yıldız futbolcu, Olympiakos'un transfer radarına girdi. Haberin detaylarında, gelecek sezon takımı güçlendirmek isteyen Yunan temsilcisinin şimdiden çalışmalara başladığı ve yaz transfer döneminde bombayı patlatmak istediği kaydedildi.

FEGHOULI BEDAVAYA GİDECEK

Öte yandan Galatasaray'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek olmasından dolayı Feghouli'nin serbest oyuncu statüsüne geçeceği, bu nedenle Yunan ekibine bonservissiz transfer olacağı ifade edildi.

Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.

