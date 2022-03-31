SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda yolcu...

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda yolcu...

31.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da camia içerisinde seçim heyecanı yaşanırken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu şekillenmeye başladı. Sarı - kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli için de karar verildi.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda yolcu...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan medyasının duyurusuna göre; yıldız futbolcu, Olympiakos'un transfer radarına girdi. Haberin detaylarında, gelecek sezon takımı güçlendirmek isteyen Yunan temsilcisinin şimdiden çalışmalara başladığı ve yaz transfer döneminde bombayı patlatmak istediği kaydedildi.

FEGHOULI BEDAVAYA GİDECEK

20211125_2_51038916_71026268 (Large)

Öte yandan Galatasaray'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek olmasından dolayı Feghouli'nin serbest oyuncu statüsüne geçeceği, bu nedenle Yunan ekibine bonservissiz transfer olacağı ifade edildi.

Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünal Aysal başkanlığa aday mı? Resmen açıkladı!Ünal Aysal başkanlığa aday mı? Resmen açıkladı!
Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!
Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Işıtan Gün'den olay yaratan itiraflar!

Işıtan Gün'den olay yaratan itiraflar!

Fatih Terim seçime girecek mi? O detay...

Fatih Terim seçime girecek mi? O detay...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.