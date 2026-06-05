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Galatasaray'da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı

Galatasaray, Jhon Duran’ı renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı golcü için Icardi'nin son durumunu beklerken, Duran'ın tüm mali detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hamlelerine erkenden başlayan Galatasaray, yeni sezonun hücum kurgusu için operasyonu başlattı. Icardi'nin ayrılması durumunda kadrosuna golcü transferi yapacak olan sarı-kırmızılılar gözünü Jhon Duran'a dikti. Kolombiyalı golcünün ise maliyeti de belli oldu.

JHON DURAN GÜN SAYIYOR!

Galatasaray da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı 1

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönem için hücum hattını yeni bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. Kadronun süper starı Victor Osimhen'i elden çıkarmaya sıcak bakmayan ancak Mauro Icardi ile yolları ayırma noktasına gelen Aslan'da liste başına yerleşen isim Jhon Duran oldu. Eski Fenerbahçeli Kolombiyalı santrforu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlayan Galatasaray'ın, bu dev operasyon karşılığında üstleneceği finansal yükümlülükler ve transferin tahmini bedeli netlik kazandı.

ICARDI'NIN DURUMU TRANSFERİ ŞEKİLLENDİRECEK!

Galatasaray da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı 2

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, tam 25 valizle birlikte dün gece İstanbul’dan ayrılarak ülkesi Arjantin’e doğru yola çıktı. Yıldız golcünün bu yüklü bavullarla şehre veda etmesi ayrılık iddialarını güçlendirirken, sarı-kırmızılı yönetimle Icardi arasında yürütülen sözleşme görüşmelerinin neticelenmesi bekleniyor. Transfer zincirinin diğer ucunda yer alan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ise bu kritik zirveden çıkacak sonucu adeta nefesini tutarak gözlüyor; Arjantinli yıldızla yolların resmen ayrılması durumunda Duran’ın Galatasaray’a imza atması an meselesi olacak.

TRANSFERDE KURAL AVANTAJI VE SEZONLUK RAPORU

Galatasaray da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı 3

Kış transfer tescil döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Rusya ekibi Zenit'in yolunu tutan ve futbol yılına burada nokta koyan Duran, Galatasaray forması giymeye oldukça sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı yönetimden gelecek resmi hamleyi sabırsızlıkla bekleyen Kolombiyalı forvet için girişimler hız kazandı. Jhon Duran ile Galatasaray kurmayları, oyuncunun temsilcileri üzerinden ilk köprüyü kurdu.

İŞTE ASLAN'A MALİYETİ

Galatasaray da Jhon Duran paketinin maliyeti belli oldu! Transferde geri sayım başladı 4

Söz konusu transfer operasyonunun sarı-kırmızılı kulübe senelik faturasının 5 milyon Euro seviyesinde olacağı ifade edildi. 2003 jenerasyonunun bir üyesi olan 22 yaşındaki Duran, önümüzdeki sezondan itibaren lige giriş yapacak olan 10+4 yabancı kontenjanındaki kritik "+4 yabancı hakları" kriterini tam anlamıyla karşılıyor.

Geride bıraktığımız futbol yılında Fenerbahçe forması altında 21 mücadelede boy gösteren genç santrfor, 5 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı. Sezonun ikinci yarısını geçirdiği Zenit'te ise 9 karşılaşmada sahaya çıkarken, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

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