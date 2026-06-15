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Galatasaray'da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi"

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Durán transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu öne sürülürken, Kolombiyalı golcünün Mauro Icardi'nin geleceğinin netleşmesini beklediği iddia edildi.

Galatasaray'da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi"
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, forvet hattında tarihi bir değişimin eşiğinde. Mauro Icardi'nin sözleşme uzatmak için sunduğu şartlar nedeniyle kriz yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'ın transferi için tüm şartları zorluyor.

OKAN BURUK'TAN DURAN ONAYI

Galatasaray da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi" 1

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgilere göre; Galatasaray'da Jhon Durán transferi şu an imza aşamasına gelmiş ve an meselesi denebilecek durumda. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da Jhon Duran transferine tam destek verdiği öğrenildi. Genç yıldızın fizik gücü, hızı, potansiyeli ve u23 kuralına uygunluğu nedeniyle Buruk'un transfere oldukça sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFERDE RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi" 2

Sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı futbolcuya yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında maaş teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

DURAN, ICARDI'Yİ BEKLİYOR

Galatasaray da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi" 3

Transferdeki en kritik detayın ise Mauro Icardi olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın, Galatasaray'daki forvet rotasyonunda nasıl bir rol üstleneceğini görmek istediği ve bu nedenle Icardi'nin takımdaki geleceğinin netleşmesini beklediği iddia edildi. Genç oyuncunun bu süreçte kendisine gelen bazı teklifleri geri çevirdiği de gelen bilgiler arasında.

U23 KURALI GALATASARAY'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Galatasaray da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi" 4

Galatasaray cephesinde Duran transferini cazip kılan unsurlardan biri de U23 yabancı oyuncu kuralı. Yaşı nedeniyle bu kriteri karşılayan Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılıların kadro planlamasında önemli bir avantaj sağlayabilir.

YÖNETİM VİTES YÜKSELTTİ

Galatasaray da Jhon Duran seferi! "Transfer an meselesi" 5

Mauro Icardi'nin durumu netleşir netleşmez Galatasaray'ın transferi sonuçlandırmak için son hamlelerini yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde hücum hattına önemli bir yıldız ekleyerek ses getirecek bir transfere imza atmayı hedefliyor.

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