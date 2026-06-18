Galatasaray'da Jhon Duran sesleri! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim, geçtiğimiz dönemi Rusya'nın Zenit takımında kiralık olarak geçiren ve bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran oldu.

OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 yaşındaki potansiyelli golcünün takıma katılmasına oldukça sıcak bakıyor. Hücum hattına dinamizm katması beklenen Duran için yönetimin başlattığı temaslarda önemli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Transfer sürecindeki en kritik gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Jhon Duran'ın sarı-kırmızılı formayı giyebilmek adına maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olması, Galatasaray yönetiminin pazarlıklardaki elini bir hayli güçlendirdi.

KİRALIK FORMÜLÜ VE YABANCI KURALI AVANTAJI

Sarı-kırmızılı idareciler, Kolombiyalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlamak için formül arayışında. Al-Nassr cephesiyle kiralama bedeli üzerinden görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan bu operasyonun Galatasaray için saha içi olduğu kadar kadro mühendisliği açısından da büyük bir artısı bulunuyor. 22 yaşındaki Jhon Duran'ın, Türkiye'deki mevcut yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriterlerine tam uyum sağlaması, sarı-kırmızılı teknik heyete geniş bir rotasyon avantajı sunacak.