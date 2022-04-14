Galatasaray'da kadroya giremeyen Halil Dervişoğlu'na dünya devleri talip

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da pek şans bulamasa da Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından mercek altına alındı. Genç golcünün La Liga, Bundesliga ve Serie A'dan beş talibi var.

HALİL DERVİŞOĞLU DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Galatasaray'da bir buçuk yıldır kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanıyor. Halil her ne kadar Sarı-Kırmızılı takımda istenilen performansı sergileyemese de Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından mercek altına alındı. İspanya'da yayın yapan Estadio Deportivo'nun haberine göre; 22 yaşındaki golcü oyuncuya Avrupa'nın 3 büyük ligi; Bundesliga, La Liga ve Serie A'dan talipler var. Arda Turan'ın da İspanyol takımları ile yapılacak görüşmede Halil'in transferi için yardımcı olacağı aktarıldı.

GALATASARAY TAKIMDA TUTMAYABİLİR

İspanyol basını haberinde; Halil'in satın alma opsiyonunun Galatasaray'da olduğuna ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 6 milyon euroluk bu ücreti ödemeye sıcak bakmadığına vurgu yaptı. Halil'i takip eden takımların ise; İspanya'dan Celta Vigo, Real Betis, Valencia, İtalya'dan Torino, Napoli ve Almanya'dan Stuttgart ve Leipzig olduğu yazıldı.

Haberin içeriğinde ise; Halil'in kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği iddia edildi. İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon 28 maçta Galatasaray formasını giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



