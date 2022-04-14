SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da kadroya giremeyen Halil Dervişoğlu'na dünya devleri talip

Galatasaray'da kadroya giremeyen Halil Dervişoğlu'na dünya devleri talip

14.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Dervişoğlu devleri peşine taktı! Sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kapılarak Galatasaray'a katılan milli oyuncu için Avrupa'dan 5 büyük kulüp sıraya girdi. Halil Dervişoğlu her ne kadar Galatasaray'da istenileni göstermese de taliplerini artırdı.

Galatasaray'da kadroya giremeyen Halil Dervişoğlu'na dünya devleri talip
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da pek şans bulamasa da Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından mercek altına alındı. Genç golcünün La Liga, Bundesliga ve Serie A'dan beş talibi var.

HALİL DERVİŞOĞLU DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

d4de5b18359b46449bd11ab3c586a686

Galatasaray'da bir buçuk yıldır kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanıyor. Halil her ne kadar Sarı-Kırmızılı takımda istenilen performansı sergileyemese de Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından mercek altına alındı. İspanya'da yayın yapan Estadio Deportivo'nun haberine göre; 22 yaşındaki golcü oyuncuya Avrupa'nın 3 büyük ligi; Bundesliga, La Liga ve Serie A'dan talipler var. Arda Turan'ın da İspanyol takımları ile yapılacak görüşmede Halil'in transferi için yardımcı olacağı aktarıldı.

GALATASARAY TAKIMDA TUTMAYABİLİR

3407312_810x458

İspanyol basını haberinde; Halil'in satın alma opsiyonunun Galatasaray'da olduğuna ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 6 milyon euroluk bu ücreti ödemeye sıcak bakmadığına vurgu yaptı. Halil'i takip eden takımların ise; İspanya'dan Celta Vigo, Real Betis, Valencia, İtalya'dan Torino, Napoli ve Almanya'dan Stuttgart ve Leipzig olduğu yazıldı.

Haberin içeriğinde ise; Halil'in kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği iddia edildi. İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon 28 maçta Galatasaray formasını giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu'nun aklı fikri Galatasaray'da! Görüşme yapıldı...Emre Belözoğlu'nun aklı fikri Galatasaray'da! Görüşme yapıldı...
Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...
Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdıRonaldo, otizmli çocuğa saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hiç bir ligden talip olacağına siz inanıyormusunuz da millet inanacak geçin oraları ha eski takımı Fiorinta Halilden para kazanmak için seneye takıma alacakmış yani Fiorintina şunu diyor GS rakamı yükseltsin
bak bak bak fenerin elinden almış :). kenan karamanin bi tık üstü vasat bi topçu.turşusunu kurar ancak.

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

13 milyona geldi, 3. lig takımı bile istemiyor

13 milyona geldi, 3. lig takımı bile istemiyor

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''

Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''

Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!

Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.