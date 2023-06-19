Galatasaray'da kaleci transferi bu hafta bitiyor! Muslera'nın yerine iki aday var...

Süper Lig'de şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında önceliği kaleye veren Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve emeklilik sinyalleri sonrası arayışlarını hızlandırmıştı.

OKAN KOCUK AYRILIYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Okan Kocuk'un sözleşmesi ay sonunda biterken, Galatasaray'da bu sezon 5 maça çıkabilen ve bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kaparken toplamda 3 gol yiyen Okan Kocuk, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Okan Kocuk, Süper Lig'e dönen Samsunspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kalecinin Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

İsmi Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk,"Muslera'nın 1 sene daha anlaşması var. Muslera, bu anlamda bizim birinci kalecimiz. Yani Muslera'nın yanına bir şey düşünebiliriz. Okan'dan da çok memnundum ben. Okan da gerçekten müthiş bir karakter. İyi kaleci. Onunla ilgili daha genel olarak karar vermedik. Oraya tabii Muslera ile birlikte olacak biri bizde olacak. Bazen tabii Türk kuralında da, yoğun maç takviminde de kalede de kullanabiliriz. Uğurcan, hem maliyet olarak hem de mevkiisel olarak... A Milli Takım kalecisi ki kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. İki tane bir numaranın burada olması çok zor. Çünkü iki tane oynamaya alışkın, iki tane güçlü, iki tane çok iyi kalecinin olması çok zor bir şey. Bizim tabii ki özellikle Muslera'nın bir sene daha sözleşmesi var bizde" sözlerini kullanmıştı.

KALE İÇİN İKİ ADAY

Bu sözlerle Fernando Muslera’nın arkasına alternatif bir ismi katmayı planladığı anlaşılan Galatasaray, hafta içi kaleci transferini noktalamaya çalışacak. Sarı-Kırmızılılar’ın bu bölge için hedefinde iki isim var. Kale için ilk aday daha önce Kayserispor’da görev yapan, şu anda ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar. İkinci aday Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen, şimdi ise Gaziantep FK’ya dönen Günay Güvenç...

TARİH BELLİ OLDU!

Bu hafta iki oyuncu için de masaya oturulacak. Galatasaray, kaleci transferini yaparak, bu bölgede bu sezon için oluşabilecek açığı erkenden kapatmak istiyor.



