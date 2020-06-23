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Galatasaray'da kaleci transferinde öne çıkan üç aday

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Muslera'nın yokluğunda sınıfta kalan Okan Kocuk'un yerine kaleci arayışları hızlandı. Başakşehir'in 31 yaşındaki file bekçisi Volkan Babacan ile İngiliz Joe Hart liste başı. Samsunsporlu Nurullah Aslan da adaylar arasında...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, acil kaleci arıyor... Muslera'nın yokluğunda performansı merakla beklenen Okan Kocuk'un Gaziantep karşısındaki hataları, gelecek için güven vermedi. 24 yaşındaki eldivenin sınıfta kalmasıyla kulüpte kaleci arayışlarına hız verildi. Muslera'nın 6 ay içinde geri dönecek olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray'da gözler Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'a çevrildi. Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi için bonservis talep edilmezse, bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

ÜCRETLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Manchester City'nin 33 yaşındaki eski kalecisi Joe Hart da bonservisinin olmaması ve tecrübesiyle listede kendisine yer buldu. Ancak yıllık ücret konusundaki beklentisi, transferde belirleyici rol oynayacak.

Samsunspor'un 22 yaşındaki 2.02'lik kalecisi Nurullah Aslan da adaylar arasında. Bu sezon 28 maçın 20'sinde kalesini gole kapayan ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç eldivenin bonservisi için Samsunspor Yönetimi'yle bir görüşme yapılacak. (Akşam)

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