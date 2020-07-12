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Galatasaray'da kaptan Emin Bayram!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Ankaragücü maçında 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, Donk'un sakatlığı sonrasında ilk 11'de kendisine yer buldu. Genç Emin maça da kaptan olarak çıkacak.

Galatasaray'da kaptan Emin Bayram!

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da Ryan Donk’un bileğindeki sakatlık devam edince Fatih Terim, savunmada Marcao’nun yanında Emin Bayram’ı görevlendirdi. 17 yaşındaki genç stoper Emin, Ankaragücü karşısında takım kaptanı olarak çıkacak.

8 yaşında Galatasaray alt yapısında giren Emin Bayram ile 2019 yılının Kasım ayında profesyonel sözleşme imzalandı. Bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan Emin, Başakşehir maçında oyuna sonradan girmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tebrikler umarım iyi bir maç çıkartır. biz ömer faruğu oynatmıyoruz korkak hoca yüzünden
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