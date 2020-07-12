Galatasaray'da kaptan Emin Bayram!

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da Ryan Donk’un bileğindeki sakatlık devam edince Fatih Terim, savunmada Marcao’nun yanında Emin Bayram’ı görevlendirdi. 17 yaşındaki genç stoper Emin, Ankaragücü karşısında takım kaptanı olarak çıkacak.
8 yaşında Galatasaray alt yapısında giren Emin Bayram ile 2019 yılının Kasım ayında profesyonel sözleşme imzalandı. Bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan Emin, Başakşehir maçında oyuna sonradan girmişti.
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