Galatasaray'da karaborsa bilet skandalında sıcak gelişme! Çaykur Rizespor maçı sırasında 3 kişinin, karaborsadan sattığı biletlerle gizlice seyircileri stada aldığı görüntüler ortaya çıktı...

Galatasaray’da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan karaborsa skandalı güç kaybeden devam ediyor. Ekol Tv’nin yayınladığı habere göre Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşması sırasında 3 kişi stadyuma gizlice seyirci soktu. İşte o görüntüler…

Burak Kavuncu

Karaborsa bilet satışıyla başı belada olan Galatasaray kulübünün, aldığı önlemlere rağmen olayların önüne geçemedi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Galatasaray-Çaykur Rizepsor karşılaşması sırasında 3 kişinin karaborsadan sattığı biletlerle gizlice seyircileri stada aldığı görüntüler ortaya çıktı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Ekol Tv’nin yayınladığı habere göre Galatasaray – Çaykur Rizespor maçında 3 kişinin, karaborsadan sattığı biletlerle gizlice seyircileri stada aldığı görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. 1 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.

SAVCILIK KARAR VERMİŞTİ…

Galatasaray, geçtiğimiz yıl maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.
Savcılığa sunulan banka listesindeki taraftar bilgileri ve sayıları ile siteye başvuran ziyaretçi sayılarının Galatasaray Spor Kulübünün savcılığa beyan ettiği verilerle uyumlu olduğuna işaret edilen kararda, elektronik şekilde üretilen bilet veya kombine haricinde fiziki olarak herhangi bir biletin veya kombinenin yetkisiz kişiler tarafından satıldığına dair delilin de bulunmadığı bilgisi verildi.

