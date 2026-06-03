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Galatasaray'da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki muazzam performansıyla Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İspanya'dan iki dev kulübün kancayı taktığı yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimin belirlediği rekor bonservis bedeli dudak uçuklatırken; golcü futbolcunun milli takım kampına katılmama sebebi taraftarın yüreğine su serpti.

Galatasaray'da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında rekor bir bedelle kadrosuna kattığı ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, transfer piyasasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı süperstar için İspanya cephesinden art arda flaş iddialar gündeme geldi.

ATLETICO MADRID VE BARCELONA PUSUDA

Galatasaray da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi 1

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, yıldız golcüsü Julian Alvarez ile yolların ayrılma ihtimaline karşı B planını Osimhen olarak belirledi. Nijeryalı forvetin, başkent ekibinin transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona'nın da Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği ve transfer yarışına dahil olabileceği aktarıldı.

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YÖNETİMDEN 150 MİLYON EURO'LUK DUVAR

Galatasaray da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi 2

Takımın en büyük hücum silahı konumundaki Osimhen'i bırakmaya kesinlikle sıcak bakmayan Galatasaray yönetimi ise önlemini şimdiden aldı. Sarı-kırmızılı kurmayların, oyuncunun ayrılık talebinde bulunması veya İspanyol devlerinin resmi teklifle gelmesi halinde masaya oturmak için tam 150 milyon Euro'luk astronomik bir bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

MİLLİ TAKIM KRİZİNİN ALTINDAN KANYE WEST ÇIKTI!

Galatasaray da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi 3

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Osimhen başka bir kulübe transfer olacak" şeklindeki açıklaması Galatasaray camiasında büyük bir paniğe neden olmuştu. Ancak bu krizin perde arkasından çıkan gerçek, sarı-kırmızılı taraftarları rahatlattı. Yıldız futbolcunun milli takım kampına transfer görüşmeleri yapmak için değil, dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in konserine gitmek için katılmadığı ortaya çıktı. Bu ilginç gelişme, Osimhen'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları şimdilik boşa çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid galatasaray Victor Osimhen
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