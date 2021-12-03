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Galatasaray'da kritik maç öncesi 3 eksik

03.12.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Sacha Boey, Arda Turan ve koronavirüse yakalanan bir futbolcu, Altay'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da kritik maç öncesi 3 eksik

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, cumartesi günkü karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.

BOEY VE ARDA YOK

Galatasaray'da üç futbolcu cumartesi günkü müsabakada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, 4 Kasım Cumartesi günü kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇTA 4 MAÇ KAYIP

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Altay
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