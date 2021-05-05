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Galatasaray'da Luiz Gustavo sesleri

05.05.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle yükselişe geçen Fenerbahçe'de bir diğer nokta Luiz Gustavo'nun artık ilk 11'de yer alamaması olarak ön plana çıktı. Sarı lacivertli takımda gözden düşen Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a, Brezilyalı yıldızın önerildiği iddia edildi.

Galatasaray'da Luiz Gustavo sesleri

Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk 11'inde değişikliğe gidilmişti. Sağ bekte Gökhan'ın cezası ve Nazım'ın sakatlığı nedeniyle Ozan Tufan görev alırken, orta saha kurgusunda Luiz Gustavo'ya yine şans verilmedi.

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Fenerbahçe orta sahasında Sosa, Pelkas, İrfan, Mert Hakan ve Mesut Özil yer almıştı. Ayrıca Erzurumspor maçı, Luiz Gustavo'nun üst üste 5. kez yedek kaldığı maç oldu.

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Brezilyalı futbolcu hakkındaki flaş transfer gelişmesi gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın idari menajeri Şükrü Hanedar transfer görüşmelerini sürdürüyor. Hanedar, kısa süre önce Draxler'in menajeri Roger Wittman ile görüşmüştü. Bu görüşmede Alman futbolcunun durumunun belirsiz olduğu belirtilmişti. Bu kez Vittman Galatasaraylı yöneticiyi aradı.

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Fotomaç'ın haberine göre Wittman, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Luiz Gustavo ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi. Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?" diye de sordu.

Hanedar, "Şartlar oluşursa, yönetim ve teknik heyetin kararına göre Luiz Gustavo için görüşebiliriz" yanıtı verdi. Bu transfer gelişmesi iki büyük kulübü karşı karşıya getirecek gibi duruyor.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gustavo savaşçılığı ve disipliniyle her takımda iş yapabilecek bir oyuncu ama fenerde İrfan Can, Ozan, Mert Hakan gibi adamlar varken takıma girmesi zor.. GS'de daha iyi iş yapar ayrıca Markao gibi Brezilyalılarla daha iyi anlaşır..
Bu Emreyi fenere hoca olarak getirenide fenerden gitmeden hiçbir şey olmaz her sene aynı hikaye anlatıyor yeni bir yönetim gelmeli başarısız olanlar hemen gitmeli dır.
Kesin yaşanmıştır :D

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