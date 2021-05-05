Galatasaray'da Luiz Gustavo sesleri

Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk 11'inde değişikliğe gidilmişti. Sağ bekte Gökhan'ın cezası ve Nazım'ın sakatlığı nedeniyle Ozan Tufan görev alırken, orta saha kurgusunda Luiz Gustavo'ya yine şans verilmedi.

Fenerbahçe orta sahasında Sosa, Pelkas, İrfan, Mert Hakan ve Mesut Özil yer almıştı. Ayrıca Erzurumspor maçı, Luiz Gustavo'nun üst üste 5. kez yedek kaldığı maç oldu.

Brezilyalı futbolcu hakkındaki flaş transfer gelişmesi gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın idari menajeri Şükrü Hanedar transfer görüşmelerini sürdürüyor. Hanedar, kısa süre önce Draxler'in menajeri Roger Wittman ile görüşmüştü. Bu görüşmede Alman futbolcunun durumunun belirsiz olduğu belirtilmişti. Bu kez Vittman Galatasaraylı yöneticiyi aradı.

Fotomaç'ın haberine göre Wittman, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Luiz Gustavo ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi. Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?" diye de sordu.

Hanedar, "Şartlar oluşursa, yönetim ve teknik heyetin kararına göre Luiz Gustavo için görüşebiliriz" yanıtı verdi. Bu transfer gelişmesi iki büyük kulübü karşı karşıya getirecek gibi duruyor.



