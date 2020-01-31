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Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.01.2020 20:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo'nun sözleşmeleri askıya alındı.

Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo kararı

Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve Luyindama ve Nagatomo'nun sözleşmesini askıya aldı.

Steven Nzonzi ile var olan sözleşmesini fesheden Galatasaray, sakatlığı sebebiyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Luyindama ile İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Yuto Nagatamo'nun sözleşmesini askıya aldı.

Younes Belhanda, Florin Andone ve Mariano ile sezonun ikinci yarısına devam edecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılaması gündemde olan Emre Mor da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

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Galatasaray Luyindama Nagatomo sözleşme askıya

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