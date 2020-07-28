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Galatasaray'da Mandzukic transferinde dev rakipler

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hırvat golcüyü Inter ile Fiorentina da istiyor.

Galatasaray'da Mandzukic transferinde dev rakipler

Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Kolombiyalı süper starın yerine ise Hırvat golcü Mario Mandzukic’i düşünüyor...

Ancak İtalyan basını AlDuhail ile olan sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki santrforu Inter ile Fiorentina’nın da istediğini yazdı.

Corriere dello Sport gazetesi dünkü haberinde ‘Inter, Fiorentina ve Galatasaray Mandzukic için rekabet ediyor” bilgisini paylaştı. (AKŞAM)

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