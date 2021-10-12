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Galatasaray'da Marcao, Alpaslan Öztürk ile tartıştı!

12.10.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekipte yenilen golün ardından Marcao ve Alpaslan arasında bir süre tartışma yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyüp yumruk atan Marcao bu kez de Alpaslan'ın üzerine yürüdü. Kaleci Fatih Öztürk ve teknik heyetin müdahalesiyle tartışma sona erdi.

Galatasaray'da Marcao, Alpaslan Öztürk ile tartıştı!
Alpaslan Öztürk

Alpaslan Öztürk

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı fakat maça yine Marcao damga vurdu! Geçtiğimiz haftalarda genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyüp yumruk atan olay adam Marcao, bu kez de yenilen golün ardından Alpaslan Öztürk'ün üzerine yürüdü!

FATİH ÖZTÜRK ARAYA GİRDİ

Galatasaray’ın yediği ilk golün ardından Marcao ve Alpaslan arasında bir süre tartışma yaşandı. Kaleci Fatih Öztürk ve teknik heyetin müdahalesiyle tartışma sona erdi. Fatih Terim'in kenardan seslenerek oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığı gözlemlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk Marcao
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