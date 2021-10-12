Galatasaray'da Marcao, Alpaslan Öztürk ile tartıştı!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı fakat maça yine Marcao damga vurdu! Geçtiğimiz haftalarda genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyüp yumruk atan olay adam Marcao, bu kez de yenilen golün ardından Alpaslan Öztürk'ün üzerine yürüdü!

FATİH ÖZTÜRK ARAYA GİRDİ

Galatasaray’ın yediği ilk golün ardından Marcao ve Alpaslan arasında bir süre tartışma yaşandı. Kaleci Fatih Öztürk ve teknik heyetin müdahalesiyle tartışma sona erdi. Fatih Terim'in kenardan seslenerek oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığı gözlemlendi.



