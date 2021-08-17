SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Marcao kararı ertelendi

Galatasaray'da Marcao kararı ertelendi

17.08.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Marcao'nun 48 saat içinde savunmasını alarak Perşembe günü kararını verecek.

Galatasaray'da Marcao kararı ertelendi

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk olduğu maçta Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar maçın önüne geçti.

Sarı-kırmızılı idareciler Marcao'nun takımdaki geleceğini belirlemek için toplandı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Marcao'nun 48 saat içinde yapacağı savunma çerçevesinde oyuncuyla ilgili kararını alacak. Marcao'nun bu süre içinde yapacağı savunmaya göre Perşembe günü karar alınacak.

Talimata göre savunma almadan ceza verilemiyor. Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi Galatasaray'ın gündeminde bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar para cezası ve kadro dışı kalması konusunda karar bildirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a stopere dünya yıldızıBeşiktaş'a stopere dünya yıldızı
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Diagne: Süper Lig'in en iyisiyimDiagne: Süper Lig'in en iyisiyim
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.