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Galatasaray'da Marcao'ya 10 milyon euro!

01.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, henüz ligde formasına kavuşamazken Avrupa'da sahne almaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların Brezilya yıldızı Lazio ve Marsilya maçlarında gol yenmemesinde büyük rol oynarken, taliplerini de artırdı. Marcao'ya Napoli ve Krasnodar talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Marcao'ya 10 milyon euro!

Galatasaray'da en çok talibi olan futbolcu açık ara Marcao. Brezilyalı stoper için transfer haberleri yeniden gündeme düşmeye başladı. Yaz transfer döneminde istediği rakamı alamadığı için Galatasaray yönetiminin transferine izin vermediği Marcao için ocak ayı hareketli geçeceğe benziyor.

10 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre, Brezilyalı stoper için şimdiden 2 kulüp devreye girdi. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çalan ancak zorunlu satın olma bedelini kabul etmeyen Napoli, bu kez işi daha ciddi tutuyor. İtalyan kulübünün Galatasaray'a net 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

TEKLİF YAĞIYOR

Yaz ayında Napoli 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etmiş ancak zorunlu olmasına itiraz ettiği için transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray yönetiminin bu rakamın artırılmasını istediği de gelen haberler arasında. Rus ekibi Krosnodar'ın da Marcao ile ilgilendiği ancak, önerdiği rakamın 9 milyon Euro olduğu, bu rakamın da Napoli'nin teklifinin altında kaldığı öğrenildi. Ancak Rus ekibinin Marcao için takibini sürdürdüğü her an fiyat artırımına gitmesinin mümkün olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray yönetiminin devre arasında Marcao'nun transferine izin vermesi durumunda bir yerli stoper transferi yapmasının söz konusu olduğu da belirtiliyor.

Süper Lig'de 8 maç cezası olan Marcao'nun, oynamadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedildi. Galatasaray, Marcao için 2019 yılında Chaves kulübüne 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Satış gerçekleşirse Galatasaray, Brezilyalı'dan ciddi kar elde edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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