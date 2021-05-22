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Galatasaray'da Marcao yeni sözleşmeye imza attı

22.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı ve resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray'da Marcao yeni sözleşmeye imza attı

Galatasaray'da uzun süredir beklenen imza atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesini sözleşmesini uzattı.

Brezilyalı stoperin ücretine zam yapılarak Türk Telekom Stadyumu'nda 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

MARCAO GALATASARAY'DAN NE KADAR ALACAK?

Mevcut sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Marcao, Galatasaray ile yaptığı yeni sözleşme sonunda yeni imzaladığı 2 yıl için 2.7 milyon euro alacak.

2022- 23 sezonu: 1.3 milyon euro
2023- 24 sezonu: 1.4 milyon euro

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF...

Daha önce Marcao için Zenit'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus eibinin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon euroluk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Ayrıca Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği ve Marcao'nun menajeriyle de ilk temasların gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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