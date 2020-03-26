SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Galatasaray'da Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler futbolculara çevrilmişti. Saracchi yaptığı açıklama ile testinin negatif çıktığını ancak sonuç çıkana kadar çok tedirgin olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, koronavirüse yakalanmanın ucundan döndüğünü ve testinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in COVID19 testleri pozitif çıkmasının ardından gözler takımdaki futbolculara çevrildi.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum. Neyse ki dün koronavirüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Albin Ekdal (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Luca Kilian (Paderborn)

Luca Kilian (Paderborn)

Elaquim Mangala (Valencia)

Elaquim Mangala (Valencia)

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig marcelo saracchi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Süper Lig'de 3. koronavirüs vakası

Süper Lig'de 3. koronavirüs vakası

Fatih Terim'den ilk açıklama!

Fatih Terim'den ilk açıklama!

F.Bahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs şoku!

F.Bahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Galatasaray'da Fatih Terim'den ilk açıklama! Koronavirüs...

Fatih Terim'den ilk açıklama!

Mustafa Cengiz: Bende hiçbir koronavirüs belirtisi yok

'Bende hiçbir koronavirüs belirtisi yok'

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın test sonuçları yarın belli olacak

Mustafa Cengiz'in test sonucu yarın belli olacak

Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle

Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e mesaj

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.