Galatasaray'da Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, koronavirüse yakalanmanın ucundan döndüğünü ve testinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in COVID19 testleri pozitif çıkmasının ardından gözler takımdaki futbolculara çevrildi.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum. Neyse ki dün koronavirüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.