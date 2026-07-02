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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Yönetim gemileri yaktı, ipler tamamen koptu...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mauro Icardi ile köprüler atıldı. Yönetimin yıllık 4+1 milyon Euro'luk teklifini haftalarca cevapsız bırakıp sonradan sıcak bakmaya başlayan Arjantinli yıldıza, Başkan Dursun Özbek ve kurmayları kapıları kesin olarak kapattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Yönetim gemileri yaktı, ipler tamamen koptu...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürerken, son yıllara damgasını vuran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi cephesinde sarsıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona eren tecrübeli yıldızın geleceği hakkındaki belirsizlik, yerini kesin ve tartışmaya kapalı bir ayrılığa bıraktı.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, “Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri beklentilerin uyuşmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Oyun süresiyle ilgili hiçbir talebimiz olmadı.BDursun Özbek ile ilişkimiz iyi ve görüşmeler, kulübün ile Mauro Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda sürecek.” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaray da Mauro Icardi depremi! Yönetim gemileri yaktı, ipler tamamen koptu... 1

Başkan Dursun Özbek yönetiminin, takımın hücumdaki bir numaralı ismi Icardi'ye bir süre önce yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro başarı bonusu içeren yeni bir sözleşme teklifi sunduğu spor kamuoyunca biliniyordu. Arjantinli süperstar bu cazip teklife uzun süre yanıt vermedi ve süreci ağırdan alarak yönetimi beklemeye geçirdi. Ancak ilerleyen günlerde Icardi'nin tutumu değişti ve sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşarak masaya geri dönmek istedi.

YÖNETİMDEN REST: "KAPILAR TAMAMEN KAPANDI"

Galatasaray da Mauro Icardi depremi! Yönetim gemileri yaktı, ipler tamamen koptu... 2

Icardi cephesinden gelen bu "geri adım" ve uzlaşma isteği, Galatasaray yönetiminde beklenen karşılığı bulmadı. Sözleşme müzakereleri sırasında uzun süre bekletilmekten, oyuncunun tavrından ve oluşan belirsizlikten büyük rahatsızlık duyan sarı-kırmızılı kurmaylar, kararını değiştirip pişmanlık yaşayan Arjantinli yıldıza kapıları tamamen kapattı.

Yönetimin, süreçteki bu ciddiyetsizlik nedeniyle şartlar ne olursa olsun Icardi ile yola devam etmeme kararı aldığı ve efsaneleştiği kulüple oyuncu arasındaki iplerin kesin olarak koptuğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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