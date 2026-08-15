Olay Galatasaray yorumu: "Bu doymuşluk Fenerbahçe'yi şampiyon yapar!"

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında konuk ettiği ve yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona sürpriz bir puan kaybıyla başladı. RAMS Park'ta "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği, 4 gol ve 1 kırmızı karta sahne olan bu zorlu mücadeleyi Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren eski futbolcu Semih Şentürk, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"EN ZAYIF HALKA YUNUS VE ABDÜLKERİM"

Galatasaray yönetiminin transfer politikasına ve ilk 11'deki eksikliklere değinen Şentürk, Dursun Özbek'in mevcut kadroyu koruma düşüncesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence Sayın Dursun Özbek, 'Nasıl olsa bu takım şampiyon oluyor. Eğer biz transfer yaparsak, Avrupa için yapalım' diye düşündü. Ben öyle duydum. Bu takım zaten 4 senedir şampiyon oluyor. Bu kadroyu bozmak istemiyorlar. Bu takıma Rafael Leao'yu getirirsen belki Barış Alper'i keser. Fakat Osimhen'i kesemezsin. Leroy Sane'yi de kesemezsin. Şu an takımda en zayıf halka belki Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı duruyor."

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Sarı-kırmızılı futbolcuların saha içerisindeki reaksiyonlarını eleştiren 43 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, ezeli rakip Fenerbahçe'yi işaret ederek flaş bir manşet önerisinde bulundu:

"Galatasaray - Çorum FK maçı için şöyle bir manşet atarım; Galatasaray'da doymuşluk var. Bu doymuşluk hiç hayra alamet bir durum değil. Açıkça söyleyeyim, bu doymuşluk Fenerbahçe'yi şampiyon yapar."