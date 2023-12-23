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Galatasaray'da Mauro Icardi derbi ateşini yaktı! Fenerbahçe maçına çok az bir süre kala flaş paylaşım

23.12.2023 21:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig’in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi derbi ateşini yaktı! Fenerbahçe maçına çok az bir süre kala flaş paylaşım
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı geldi. Son haftalarda gol sıkıntısı yaşayan Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe derbisine çok az bir süre kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

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Arjantinli golcü oyuncu, sosyal medya hesabından, geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlara ''Kum Saati'' emojisi ekleyen yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVAP VERDİ

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Kerem Aktürkoğlu, Icardi'nin bu paylaşımına kısa süre içinde cevap verdi. Galatasaraylı taraftarlar da Icardi'nin fotoğraflarına yoğun ilgi gösterdi ve binlerce beğeni yağdırdı.

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