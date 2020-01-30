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Galatasaray'da Mbaye Diagne gelişmesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!

Belçika ekibi Club Brugge, sezon başında G.Saray’dan kiraladığı Diagne’yi kadro dışı bırakmıştı. Brugge birçok kez Galatasaray’a teklif yaparak Diagne’yi geri göndermeyi önerdi.

Bunların hepsi geri çevrildi. Ancak şu anda işler biraz değişmiş gibi. Falcao’nun sık sık sakatlanması, Andone’un da geri dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Club Brugge, “3 milyon 350 bin euroluk kiralama bedelinin yarısını verelim, Diagne’yi alın” dedi.

KONTENJAN FAZLASI

Daha önce Senegalli forveti kesinlikle geri istemeyen Sarı-Kırmızılılar ise şu anda düşünceli... Eğer Diagne dönerse, yabancı kontenjanı sebebiyle 4 futbolcuya lisans çıkarılamayacak. Yarın ara transfer döneminin son gününe girilecek. Stoper için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, burada da mutlu son yaşarsa, kadro dışı kalacak yabancı sayısı 5’e yükselecek. Özellikle yarın, Galatasaray’da epey hareketli saatler yaşanacak.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao Andone Diagne Spor Toto Süper Lig

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