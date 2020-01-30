Galatasaray'da Mbaye Diagne gelişmesi

Belçika ekibi Club Brugge, sezon başında G.Saray’dan kiraladığı Diagne’yi kadro dışı bırakmıştı. Brugge birçok kez Galatasaray’a teklif yaparak Diagne’yi geri göndermeyi önerdi.
Bunların hepsi geri çevrildi. Ancak şu anda işler biraz değişmiş gibi. Falcao’nun sık sık sakatlanması, Andone’un da geri dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Club Brugge, “3 milyon 350 bin euroluk kiralama bedelinin yarısını verelim, Diagne’yi alın” dedi.
Daha önce Senegalli forveti kesinlikle geri istemeyen Sarı-Kırmızılılar ise şu anda düşünceli... Eğer Diagne dönerse, yabancı kontenjanı sebebiyle 4 futbolcuya lisans çıkarılamayacak. Yarın ara transfer döneminin son gününe girilecek. Stoper için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, burada da mutlu son yaşarsa, kadro dışı kalacak yabancı sayısı 5’e yükselecek. Özellikle yarın, Galatasaray’da epey hareketli saatler yaşanacak.
(AKŞAM)
Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
Cimbom'a Belhanda için yeni teklif
Inter yarı finalde!
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok
Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Vedat Muriç'ten Trabzon maçı sözleri
F.Bahçe'ye kötü haberi milli futbolcu verdi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
G.Saray'a çifte müjde
Ağaoğlu taraftara seslendi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
Trabzon'a Sturridge müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum