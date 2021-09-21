Galatasaray'da Mbaye Diagne için komik rakam

Galatasaray’da tam bir forvet krizi yaşanıyor… Fatih Terim'in elindeki üç forveti geride kalan 5 maçta 17 şut atıp sadece 1 penaltı golü bulması nedeniyle sıkıntıda. Kadroda düşünmediği Diagne’nin penaltı golü dışında golü olmaması nedeniyle Terim, Ocak ayında acil bir forvet alınması gerekliliği üzerinde duruyor.

Scout ekibi kolları erken sıvarken öncelik ise Mbaye Diagne ve Muhammed’den para kazanarak kurtulmakta.

2.5 MİLYON EURO

Burak Elmas, hala transferin devam ettiği liglerden birisine Diagne’nin satılması için menajerlere yetki verdi. Ancak Süper Ligin son gol kralı Boupendza’ya Katarlıların 4.5 milyon euro önerdiği ortamda Diagne için herhangi bir teklif gelmedi. Elmas’ın görüştüğü menajerlerden birisi Senegalli oyuncuya 2.5 milyon euro’luk bir teklif gelirse değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

(Fotospor)



