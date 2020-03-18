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Galatasaray'da Mbaye Diagne Kasımpaşa'ya kiralanıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Galatasaray yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Senegalli forvetin eski takımı Kasımpaşa'ya kiralanmasına onay verdi.

Belçika’nın C.Brugge takımına kiralanan ancak burada da kadro dışı kalan Diagne’nin Kasımpaşa’ya kiralanmasına Fatih Terim’in de sıcak baktığı bildirildi. Bu arada Beşiktaş derbisinde elinde kırıklar oluşan Ömer, dün ameliyat edildi.

DİAGNE KİMDİR?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti. Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formaları altında çıktığı 18 maçta 21 gol kaydetti. Süper Lig'de şu ana kadar toplam 35 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 33 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Senegalli futbolcu, 2019 -2020 sezonu başında Galatasaray'dan C.Brugge'e kiralanmıştı.

(AKŞAM)


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