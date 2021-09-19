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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku

19.09.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan kendisine yönelik, "Anlıyoruz o senin oğlun. (Halil Dervişoğlu), problem değil. Beni kimse küçük düşüremez, istediğinde kullanamaz" paylaşımı yapan Mbaye Diagne'yi Alanya maçının kadrosuna almadı. Terim ile Diagne arasında ipler iyice gerildi. Yıldız oyuncunun kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku

Fatih Terim, Mbaye Diagne'ye artık sabretmiyor. Deneyimli hoca, bugüne kadar pek çok tavrını affettiği Senegalli forvetin son yaptığına tahammül etmedi.

"İMALI PAYLAŞIM"

Galatasaray'da sosyal medya hesabından dün imalı paylaşımda bulunan Mbaye Diagne, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Diagne, dün Halil Dervişoğlu'nun babasına yönelik yazdığı iddia edilen bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

"ANLIYORUZ SENİN OĞLUN"

Diagne şu paylaşımı yapmıştı:

"Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur."

KADRO DIŞI KALDI

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi Alanya maçının kadrosuna almadı. Terim ile Diagne arasında ipler iyice gerildi. Yıldız oyuncunun kadro dışı kaldığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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