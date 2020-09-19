Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

FORVETLER FORMDA

Galatasaray’ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne’nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim’in hücumda da elini güçlendirdi.

1 HAFTAFA 3 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray’ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu’nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.