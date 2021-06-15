Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! 'İzin verin gideyim'

Galatasaray yaşanacak seçim nedeniyle transfer ve Fatih Terim konusunda henüz bir gelişme yaşanamazken elde futbolcularla ilgili de adım atılamıyor. Öte yandan Mostafa Mohamed konusunda da kriz çıktı. İşte gelişmeler...

OLİMPİYATLAR KAFASINI KARIŞTIRDI

Mostafa Mohamed, iki arada bir derede kaldı. Bir tarafta kulübünün Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları olması, diğer tarafta aynı tarihte Mısır Milli Takımı ile birlikte Tokyo Olimpiyatı’na davet alması golcü oyuncunun kafasını karıştırdı.

GİDERSE DEVLER LİGİ MAÇINDA YOK

23 yaşındaki futbolcu, Olimpiyat’a katıldığı takdirde Cim Bom’un Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.

İSTANBUL'A GELEREK İZİN İSTEYECEK

İstanbul’a gelecek olan Mısırlı oyuncunun, Olimpiyat için kulüpten izin isteyeceği ifade edildi.

TARİHLER ÇAKIŞIYOR

Avrupa arenasında Galatasaray bu turdaki ilk maçını 20-21 Temmuz’da oynarken, Mısır’ın ilk maçı ise 22 Temmuz’da İspanya ile olacak.



