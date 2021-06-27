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Galatasaray'da Mostafa Mohamed sakatlandı

27.06.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sakatlandı

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerlsine çağrılmasını işaret etti.

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Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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