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Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni gelişme! İrfan Can Eğribayat...

15.12.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray, Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlığı sonrası yerine kaleci bakmaya başladı. Sahalara dönüş tarihi minimum 2 ayı bulacak olan Uruguaylı kalecinin takıma alışması ve eski performansına ulaşması 5 ayı bulacak gibi görünüyor. Hal böyle olunca sarı-kırmızılı yönetim Muslera'nın yerine gelebilecek 4 oyuncu belirledi. Galatasaray-Göztepe maçında yediği golle sosyal medyada gündem olan İrfan Can Eğribayat en önemli aday. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni gelişme! İrfan Can Eğribayat...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da kaleci krizi yaşanıyor. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Muslera, Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Muslera'nın tahmini dönüş süresi 2 ayı bulacak. Takımla birlikte çalışmaya başlamasının ardından kondisyonunu geri kazanması da en az 5 ayı bulabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim bu rapor sonrasında Muslera yerine kaleci bakmaya başladı. En büyük aday da Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat. İşte son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY, İRFAN CAN İÇİN 45 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Sporx'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon liraya kadar bonservis bedelini gözden çıkardı. Sosyal medyada Galatasaray'ın bu tercihi rakip takım taraftarlarını şaşırttı. Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

OKAN KOCUK'UN GERİ ÇAĞRILMA İHTİMALİ VAR

Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak. Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başka bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Fernando Muslera
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