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Galatasaray'da Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

25.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Muslera'nın soyunma odası koridorlarını birbirine kattığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İki takım futbolcuları koridorda yürüdüğü sırada aradaki şeridi aşarak diğer tarafa geçen Uruguaylı kaleci, Alanyasporlu oyuncuların üzerine yürüdü. Takım arkadaşları ve teknik ekip Muslera'yı güçlükle sakinleştirirken, olaylar çok büyümeden yatıştı.

Galatasaray'da Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray'da, Alanyaspor'a kaybedilen maç sonrası Muslera'nın yaptıkları gündem oldu. Soyunma odası koridorlarında Alanyasporlu futbolcuların üzerine yürüyen Uruguaylı kaleci, zor sakinleştirildi.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, iki takım futbolcularının koridorda ilerlediği sırada Fernando Muslera'nın şeridi aşarak futbolcuların üzerine yürüdüğü görüldü. Deneyimli kaleciyi sakinleştirmek için takım arkadaşları, güvenlik görevlisi ve teknik ekip araya girerken olay çok büyümeden yatıştı.

İŞTE GÜVENLİĞİN ARAYA GİRDİĞİ O ANLAR

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RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Buna karşın iki tarafın birbirlerine sözlü olarak müdahalede bulunduğu da görüntülerde yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, söz konusu video sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Fernando Muslera
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