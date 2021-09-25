Galatasaray'da Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray'da, Alanyaspor'a kaybedilen maç sonrası Muslera'nın yaptıkları gündem oldu. Soyunma odası koridorlarında Alanyasporlu futbolcuların üzerine yürüyen Uruguaylı kaleci, zor sakinleştirildi.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, iki takım futbolcularının koridorda ilerlediği sırada Fernando Muslera'nın şeridi aşarak futbolcuların üzerine yürüdüğü görüldü. Deneyimli kaleciyi sakinleştirmek için takım arkadaşları, güvenlik görevlisi ve teknik ekip araya girerken olay çok büyümeden yatıştı.

İŞTE GÜVENLİĞİN ARAYA GİRDİĞİ O ANLAR

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Buna karşın iki tarafın birbirlerine sözlü olarak müdahalede bulunduğu da görüntülerde yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, söz konusu video sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.



