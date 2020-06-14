Galatasaray'da Muslera sakatlandı ve kenara değişiklik işareti yapıldı.

Galatasaray'da Muslera yaptığı kurtarışın ardından sakatlandı. Uruguaylı kaleci oyundan çıktı.
Muslera kötü bir şekilde sakatlandı, ambulans girdi ve tecrübeli kaleciyi sedye ile saha dışına çıkarılıyor.
Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürülüyor.
Galatasaray'dan Fernando Muslera paylaşımı yapıldı...
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz ve Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski'den sakatlık geçiren Muslera'ya destek mesajı gönderildi.
Detaylar birazdan...
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