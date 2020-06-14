Galatasaray'da Muslera sakatlandı ve kenara değişiklik işareti yapıldı.

Galatasaray'da Muslera yaptığı kurtarışın ardından sakatlandı. Uruguaylı kaleci oyundan çıktı.

AMBULANS ÇAĞIRILDI

Muslera kötü bir şekilde sakatlandı, ambulans girdi ve tecrübeli kaleciyi sedye ile saha dışına çıkarılıyor.

KIRIK ŞÜPHESİ

Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürülüyor.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray'dan Fernando Muslera paylaşımı yapıldı...

BURAK YILMAZ VE PODOLSKI'DEN DESTEK

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz ve Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski'den sakatlık geçiren Muslera'ya destek mesajı gönderildi.

Detaylar birazdan...

