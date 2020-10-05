SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Muslera şoku! Lisansı askıya alındı...

Galatasaray'da Muslera şoku! Lisansı askıya alındı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 23:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Uruguaylı eldivenin lisansı askıya alındı. Muslera, devre arasına kadar iyileşse bile lig maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Muslera şoku! Lisansı askıya alındı...

Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde kritik bir hamle yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Ozornwafor ve Sekidika'nın ise lisansı çıkarıldı ve TFF'ye gönderilen listeye dahil aldı.

FATİH TERİM "TUTMAK" İSTİYORDU

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.

051601927833

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmzalar atıldı...
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmzalar atıldı...
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Giuliano geri dönüyor! Yer yerinden oynayacak...
Giuliano geri dönüyor! Yer yerinden oynayacak...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Muslera şoku! Lisansı askıya alındı...
Muslera'nın lisansı askıya alındı!
Roma, Galatasaraylı Marcao hakkında kararını verdi!
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı
Galatasaray'da bir ayrılık daha...
Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...
Alex Telles, Manchester United'da! Galatasaray...
Galatasaray'da Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
YILIN BOMBASI! Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.