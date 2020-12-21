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Galatasaray'da Muslera şoku! Yeniden sakatlandı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Galatasaray, Etebo'nun sağ üst arka adalesinde çekme hissettiğini ve durumunun, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağını açıkladı. Ayrıca ligin ikinci yarısında takıma dönmesi beklenen Muslera, yeniden sakatlandı. İşte yapılan açıklama...

Galatasaray'da Muslera şoku! Yeniden sakatlandı!

Galatasaray bugün yapılan idman çalışmasının ardından bir açıklama yayımladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera’nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır."

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