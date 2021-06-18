Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 3,5 yıl süren görevini yarın seçilecek yönetime devredecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak 2018'de 100. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, bin 623'e karşı bin 703 oy alarak Galatasaray'ın 37. başkanı oldu.

Göreve gelir gelmez finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Ocak ayındaki seçimden önce normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 oy alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bırakarak 101. dönem başkanlığına seçildi.

Girdiği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.