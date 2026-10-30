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Galatasaray'da mutlu değil! Yeni transfer devre arasında ayrılmak istiyor

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Lesley Ugochukwu için ayrılık ihtimali güçleniyor. Sarı-kırmızılılarda beklediği forma şansını bulamayan Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. Ocak ayında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da mutlu değil! Yeni transfer devre arasında ayrılmak istiyor
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin gerisinde kaldı. Burnley'den bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun, forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

SADECE 94 DAKİKA SAHADA KALDI

Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın gerisinde kalan Ugochukwu, teknik heyetin rotasyon planında da istediği yeri elde edemedi. Genç futbolcu, şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada toplam 94 dakika süre alabildi.

Galatasaray da mutlu değil! Yeni transfer devre arasında ayrılmak istiyor 1

SATIN ALMA OPSİYONU...

Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katarken sözleşmesine 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklemişti. Bu maddenin devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 maçta forma giymesi gerekiyor.

Ancak genç oyuncunun mevcut durumu, bu ihtimali oldukça zayıflattı. Ocak ayına kadar kalan bütün karşılaşmalarda görev alsa bile ulaşabileceği maç sayısının en fazla 19 olması, satın alma şartının gerçekleşmesini engelliyor.

Galatasaray da mutlu değil! Yeni transfer devre arasında ayrılmak istiyor 2

OCAK AYINDA AYRILIK

İstanbul'daki uyum sürecinde de istediği noktaya ulaşamayan Ugochukwu'nun ayrılık isteği üzerine Galatasaray yönetiminin de planını değiştirdiği belirtildi. Sezon sonuna kadar beklemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılıların, ocak ayında Fransız futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray, bu ayrılıkla birlikte yabancı oyuncu kontenjanında da yer açarak kadro planlamasında elini rahatlatmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Lesley Ugochukwu
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