Galatasaray'da Noa Lang ve Sacha Boey 3 maç sonra ayrılıyor!

Süper Lig'de şampiyonluğa artık gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde takıma katılan iki yıldızıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

NOA LANG İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang için kararını veren Okan Buruk, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmamasını istedi. Noa Lang, sezon biter bitmez Napoli'ye geri dönecek.

BİR VEDA DA SACHA BOEY'DAN!

Galatasaray'da bir veda da diğer kiralık oyuncu Sacha Boey'dan geliyor. Tıpkı Lang gibi devre arasında takıma katılan Sacha Boey'un da transfer edilmeyeceği Okan Buruk tarafından yönetime rapor edildi.

Böylece her iki yıldız da Süper Lig'de oynanacak son 3 maçın ardından Galatasaray formasına resmen veda ederek kulüplerine dönecek.