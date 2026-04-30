SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Noa Lang ve Sacha Boey 3 maç sonra ayrılıyor!

Galatasaray'da kiralanan oyuncular son maçlarına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar Noa Lang ve Sacha Boey hakkında kararını verdi.

Emre Şen
Süper Lig'de şampiyonluğa artık gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde takıma katılan iki yıldızıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

NOA LANG İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang için kararını veren Okan Buruk, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmamasını istedi. Noa Lang, sezon biter bitmez Napoli'ye geri dönecek.

BİR VEDA DA SACHA BOEY'DAN!

Galatasaray'da bir veda da diğer kiralık oyuncu Sacha Boey'dan geliyor. Tıpkı Lang gibi devre arasında takıma katılan Sacha Boey'un da transfer edilmeyeceği Okan Buruk tarafından yönetime rapor edildi.

Böylece her iki yıldız da Süper Lig'de oynanacak son 3 maçın ardından Galatasaray formasına resmen veda ederek kulüplerine dönecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.