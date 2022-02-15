Galatasaray'da Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gündemi! Burak Elmas seçimini yaptı

Galatasaray'da yeni hoca arayışları yeniden başladı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in kredisi erken tükendi. Galatasaray'ın başında çıktığı 5 maçta Torrent henüz galibiyetle taşınamazken, küme düşme potasına iyiden iyiye yaklaşıldı.

OKAN BURUK VE BÜLENT KORKMAZ İSMİ MASADA

Kötü gidişatla birlikte Süper Lig puan durumunda gelinen nokta camiada büyük endişe ve tepki yaratırken, yeni hoca arayışları hız kazandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada yeni teknik direktörün Okan Buruk veya Bülent Korkmaz isminden birinin olmasını isterken, başkan Burak Elmas'ın üzerindeki baskı da iyice arttı.

Süper Lig tecrübesi bulunan ve camianın içinden gelen bir isim konusunda yönetimin de önerisi olduğu belirtilirken, Elmas'ın bir ismin üstünü çizdiği iddai ediliyor.

ELMAS, BURUK'A SICAK BAKMIYOR

Yönetimde bazı isimler Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u gündeme getirirken Burak Elmas'ın, Buruk ismine sıcak bakmadığı öğrenildi. Elmas'ın futbolculuğu döneminde Galatasaray'dan Inter'e transferinde sarı-kırmızılı kulübe zarar verdiğini düşündüğü Buruk'a kendi döneminde görev vermek istemediği öne sürüldü.

BÜLENT KORKMAZ BELKİ

Elmas'ın Bülent Korkmaz ismnine ise sıcak baktığı, Torrent'le yolların ayrılkması durumunda Korkmaz'ın en ciddi adaylardan biri olacağı belirtiliyor.

GÖZTEPE MAÇI SON ŞANSI OLABİLİR

Kulislerde konuşulanlara göre Göztepe maçı, Domenec Torrent'in son şansı olabilir! 25 haftada elde ettiği 29 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, Göztepe deplasmanında da puan kaybı yaşaması durumunda küme düşme potasına gerileyebilir! Böyle bir durumda düşme korkusu yaşamak istemeyen yönetimin takımı Süper Lig tecrübesi bulunan bir isme emanet edebileceği de öne sürülüyor.





