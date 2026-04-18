Galatasaray'da olağanüstü hal! Okan Burukl'tan tarihi yemin

Trendyol Süper Lig'de tam 4 sene üst üste şampiyonluk parolasıyla ilerleyen ve rakipleri Fenerbahçe ile Trabzonspor'a karşı bir dönem 7 puanlık devasa bir avantaj yakalayan Galatasaray'da, son haftalarda yaşanan puan kayıpları alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Kısa süre içinde alınan sürpriz Trabzonspor yenilgisi ve ardından gelen Kocaelispor beraberliği ile birlikte aradaki o büyük puan farkı eridi; Aslan'ın Fenerbahçe ile arasındaki fark 2'ye, Trabzonspor ile ise 4'e kadar geriledi.

TAKIMDA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Zirvede nefeslerin tutulduğu bu kritik virajda, Galatasaray cephesi gözünü tamamen Başkent deplasmanında oynanacak zorlu Gençlerbirliği maçına çevirdi. Rakibiyle hem ligde hem de 4 gün sonra kupada kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet hata lükslerinin kalmadığının altını çizerek takımda resmen seferberlik ilan etti.

"TARİH YAZMAYA ÇOK YAKINIZ"

Takımın üzerindeki ölü toprağını atmak ve oyuncularını yeniden havaya sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi tüm takımı etrafına toplayarak tarihi bir toplantı gerçekleştirdi.

Ligde artık sadece 5 maç kaldığını ve herkesin kalan her şeyi geride bırakıp sadece şampiyonluğa odaklanması gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına şu tüyleri diken diken eden sözlerle seslendi:

"Tarih yazmaya çok yakınız. Buraya kadar sizler getirdiniz. Buradan da sizler şampiyon yapacaksınız!"

Okan Buruk'un bu motivasyon yüklü ve duygu dolu konuşmasının ardından tüm futbolcuların kenetlendiği ve Başkent deplasmanı öncesi Florya'da hep bir ağızdan şampiyonluk yemini ettiği öğrenildi.