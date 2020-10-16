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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui belirsizliği

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2020 22:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui belirsizliği

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Hedefsiz pas oyunlarının oynandığı idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Milli takımlardan dönen Ryan Babel, Martin Linnes, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli, takımla çalışmaya katıldı.

Norveç Milli Takımı'nda geçen haftaki üç maçta da oynayan ve milli takım dönüşü yapılan değerlendirmede sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Omar Elabdellaoui, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. 28 yaşındaki sağ bekin sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından belli olacak.

Güney Amerika'dan dün sabah dönen Radamel Falcao ise daha önceden planlanan şekilde günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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