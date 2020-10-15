Galatasaray'da Omar'ın alternatifi bulundu!

Galatasaray bu transfer döneminde Mariano’nun yerini Olympiakos’tan Omar Elabdellaoui ile doldurmuştu.
Norveçli oyuncunun performansı yüzleri güldürüyor. Ancak onun alternatifi konumundaki Martin Linnes ve Şener Özbayraklı beklentileri karşılayamadı.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek bu iki isimle yola devam edilmeyeceği bildirildi.
Omar’a alternatif arayan sarı kırmızılı ekip, Bursaspor’dan İsmail Çokçalış’ı gündemine aldı.
21 Haziran 2000 doğumlu İsmail Çokçalış, Bursaspor forması giyiyor. 1 metre 75 santimetre boyundaki oyuncu sağ bek pozisyonunda oynuyor. Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.
Bu sezon Bursaspor formasıyla 4 maçta 360 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
U16, U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları’nda forma giyen genç oyuncu, Bursaspor altyapısının bir ürünü. (Ajansspor)
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