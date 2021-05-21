SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi

Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi

21.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Henry Onyekuru transferi için acil bir karar alınmadı, gelişmeler bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi

Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru için geri sayım devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erecek. Eğer Galatasaray Yönetimi bu tarihe kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis ödemesini Monaco'ya göndermezse, opsiyon devre dışı kalacak. Özellikle sezonun son bölümünde performansı düşen genç yıldızla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.

Henry Chukwuemeka Onyekuru bu sezon ligde 14 maçta oynarken 5 gol atıp 4 asist yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Burak Elmas'ın ihtiyati tedbir talebi reddedildiBurak Elmas'ın ihtiyati tedbir talebi reddedildi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Başkandan Salih Uçan açıklaması

Başkandan Salih Uçan açıklaması

Süper Lig'den Napoli'ye transfer

Süper Lig'den Napoli'ye transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'de Netflix bombası!

Süper Lig'de Netflix bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.