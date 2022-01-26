Galatasaray'da ortalık savaş alanı! Burak Elmas ve Fatih Altaylı'ya ağır taş!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın programına katılarak Galatasaray gündemini değerlendirdi. Kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevaplayan Elmas, akıllarda soru işareti bırakan tüm olaylar açıklık getirdi. Fatih Terim'in ayrılık sürecini kendinin yönettiğini ve kendisinin karar verdiğini söyleyen Elmas'a eski başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan ağır bir taş geldi.

"KÖRLER SAĞIRLAR..."

Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalar sırasında Sarı-Kırmızılı kulübün eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Günay, Burak Elmas ve Fatih Altaylı'yı hedef aldığı düşünülen paylaşımında, "Körler sağırlar, birbirini ağırlar" ifadesini kullandı.



