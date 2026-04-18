Galatasaray’da Osimhen bilmecesi çözüldü! Fenerbahçe derbisinde sahada mı?

Ankara deplasmanında sahaya çıkan Galatasaray’da, tüm gözler kamp kadrosunda yer almasına rağmen maç kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in üzerindeydi. Yıldız golcü oynamasa da takımını yalnız bırakmadı.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gençlerbirliği kamp kadrosunda yer alan fakat maç kadrosunda kendine yer bulamayan Osimhen için teknik direktör Okan Buruk'tan flaş açıklama geldi.

İşte teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen kararı ve sahadaki o sıcak görüntüler...

SAHAYA ÇIKAMADI AMA DIŞARDA ŞOV YAPTI

Kamp kafilesinde yer almasına rağmen maç listesinde adı bulunmayan Victor Osimhen, maç öncesi saha kenarına gelerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Isınmaya çıkan takım arkadaşlarına moral veren, onlarla şakalaşan ve destek olan yıldız golcünün neşeli tavırları, takımdaki aile ortamını bir kez daha gözler önüne serdi.

OKAN BURUK: "RİSK ALMADIK, HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ"

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in neden kadroda olmadığını net bir dille açıkladı. Yıldız oyuncunun antrenmanlarda zorlandığını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Ancak Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek seviyede olacak."

DERBİYE SAKLANIYOR

Okan Buruk’un açıklamalarıyla birlikte, Osimhen’in Gençlerbirliği maçında riske edilmediği kesinleşmiş oldu. Hafta içi oynanacak kupa maçında süre alması beklenen forvet oyuncusu, tam hazır haliyle önümüzdeki haftaki dev Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk şut, ilk gol! Mauro Icardi şampiyonluk meşalesini yaktıİlk şut, ilk gol! Mauro Icardi şampiyonluk meşalesini yaktı
Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybettiTrabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

