Galatasaray’da Osimhen bilmecesi çözüldü! Fenerbahçe derbisinde sahada mı?

Gençlerbirliği kamp kadrosunda yer alan fakat maç kadrosunda kendine yer bulamayan Osimhen için teknik direktör Okan Buruk'tan flaş açıklama geldi.

İşte teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen kararı ve sahadaki o sıcak görüntüler...

SAHAYA ÇIKAMADI AMA DIŞARDA ŞOV YAPTI

Kamp kafilesinde yer almasına rağmen maç listesinde adı bulunmayan Victor Osimhen, maç öncesi saha kenarına gelerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Isınmaya çıkan takım arkadaşlarına moral veren, onlarla şakalaşan ve destek olan yıldız golcünün neşeli tavırları, takımdaki aile ortamını bir kez daha gözler önüne serdi.

OKAN BURUK: "RİSK ALMADIK, HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ"

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in neden kadroda olmadığını net bir dille açıkladı. Yıldız oyuncunun antrenmanlarda zorlandığını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Ancak Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek seviyede olacak."

DERBİYE SAKLANIYOR

Okan Buruk’un açıklamalarıyla birlikte, Osimhen’in Gençlerbirliği maçında riske edilmediği kesinleşmiş oldu. Hafta içi oynanacak kupa maçında süre alması beklenen forvet oyuncusu, tam hazır haliyle önümüzdeki haftaki dev Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.