Galatasaray'da Osimhen çıldırdı! Fenerbahçe'ye olay sözler

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen şampiyonluk kutlamalarında adeta çıldırdı. Fenerbahçe'ye yönelik o zehir zemberek sözler olay oldu.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı süperstar Victor Osimhen geceye damga vurdu.

Kazanılan zaferin ardından adeta kendinden geçen ve son derece iddialı açıklamalara imza atan dünya yıldızı, hem gelecek sezonun ateşini Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla yaktı. Osimhen'in o canlı yayını milyonlarca kişi izledi.

"İSTANBUL BİZİM, SİZ SADECE DENİYORSUNUZ!"

Kutlamaların coşkusuyla iddialı ifadeler kullanan Osimhen, İstanbul sokaklarını dolduran taraftarlara övgüler yağdırırken rakiplere de meydan okudu.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz! Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız! İstanbul bizim. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin!" sözleriyle gövde gösterisi yaptı.

"ONLAR BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPAMIYOR"

Osimhen'in açıklamalarındaki en çarpıcı ve çok konuşulacak bölüm ise rakiplerin şampiyonluk kutlamalarına yönelik yaptığı "sıkıcı" eleştirisi ve hastane benzetmesi oldu.

Yıldız forvet, "Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım. Gelecek sezon yine geleceğiz. Aynı açlıkla geri geleceğiz!" diyerek sarı-kırmızılı camiayı coştururken, rakip takım taraftarlarını ise bir hayli kızdırdı.

