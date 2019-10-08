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Fatih Terim eski yıldızının peşine düştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim’in defans hattına takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke 04’te forma giyen eski öğrencisi Ozan Kabak’ın kiralanmasını istediği öğrenildi.

Fatih Terim eski yıldızının peşine düştü

Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve ocak ayını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski yıldızı için düğmeye bastı.

Fatih Terim’in defans hattına takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke’de forma giyen eski öğrencisi Ozan Kabak’ın kiralanmasını istediği öğrenildi.

TERİM, OZAN KABAK'I GETİRTECEK
Sarı kırmızılılarda Luyindama – Marcao ikilisinden pek memnun olmayan Terim’in Ozan Kabak’la görüşeceği anlaşılırken, genç stoperin Almanya’da genelde yedek kulübesinde oturması Galatasaray’ı harekete geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İMPARATOR İSTİYORSA VARDIR BİLDİĞİ.ÇOK ŞÜKÜR ŞİKECİLERİN TEKNİKDİREKTÖRÜ GİBİ DEĞİL
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