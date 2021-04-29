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Galatasaray'da pozitif vaka

29.04.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da pozitif vaka

Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Galatasaray, yeni testlerde 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü
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